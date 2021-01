Ligue 1 : Un Monaco (très) offensif à Lorient

Voilà de quoi parfaitement lancer l'année pour l'AS Monaco, bien décidée à aller chatouiller le top 5 et qui confirme ses belles dispositions entrevues lors de la première partie de saison. Après l'ouverture du score rapide de Disasi (9eme), les Merlus ont d'abord été loin d'abdiquer. Teremas Moffi s'est d'abord vu refuser son égalisation (21eme), mais a bien fait d'insister avec un but enfin validé (31eme). A 1-1 à la pause, c'est l'expulsion de Delaplace qui a surtout fait mal aux Lorientais dès le retour des vestiaires (48eme).



Le revenant Aleksandr Golovin, qui venait à peine d'entrer en jeu, a redonné l'avantage à l'ASM (1-2, 64eme), lançant ainsi une période folle de quatre minutes. Andrew Gravillon allait en effet arracher une deuxième égalisation malgré l'infériorité numérique (2-2, 67eme), puis Kevin Volland lobait Nardi de la tête sur l'engagement (2-3, 68eme). Cette fois, c'était trop pour ces Bretons à un de moins, qui ont définitivement craqué en fin de match avec deux derniers buts de Sofiane Diop (2-4, 78eme) et Maripan (89eme).



"On a été de mieux en mieux au fur et à mesure, ça s'est vu, se satisfait Aurélien Tchouaméni (sur Téléfoot). Il y a des erreurs à éviter, si on ne le fait pas, ça peut nous permettre de nous rendre le match plus facile." Le milieu de terrain de l'ASM, très classe, a eu enfin un dernier mot à l'attention de la famille du jardinier lorientais décédé il y a un peu plus de deux semaines au Moustoir, après Lorient - Rennes : "L'AS Monaco est avec eux."