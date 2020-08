La deuxième journée de Ligue 1 n'a même pas encore commencé mais le calendrier se transforme déjà en casse-tête. Quatre affiches ont déjà eu besoin d'être reportées et l'une d'entre elles pose particulièrement problème. Si le PSG lancera bien sa saison à Lens, le match n'aura lieu que le jeudi 10 septembre. Cette reprogrammation deux jours après le duel de Ligue des Nations entre la France et la Croatie a été critiquée par Thomas Tuchel et Didier Deschamps, mais elle prouve le peu de marge de manœuvre des institutions françaises.



Un rythme infernal pour les clubs européens



En programmant la reprise de la Ligue 1 le 20 août, la LFP ne s'est donné aucun droit à l'erreur. De nombreux efforts devront être réalisés pour terminer la saison avant le 30 mai, date limite fixée par l'UEFA à cause de l'Euro. Dans le calendrier général publié par la Ligue, la première semaine sans match un mardi ou un mercredi, hors fenêtres internationales, aura lieu fin décembre au moment d'une trêve ramenée à dix jours. Pour les clubs européens, les semaines à trois matchs vont s'enchaîner à un rythme où il est difficile de se relâcher et impossible de greffer des matchs en retard. Un vrai problème si des clubs sont touchés par le Covid-19.

Ces dernières semaines, plusieurs formations ont vu le virus circuler activement au sein de leur vestiaire. Une situation qui sera difficile à gérer quand il n'y aura plus de place dans le calendrier. Pour les clubs qui vont participer à la Ligue des Champions ou à la Ligue Europa, c'est déjà le cas. Et c'est peut-être pour cette raison que Nice-Lens a été maintenu malgré la présence de quatre cas avérés de Covid-19 dans le vestiaire azuréen. Cette autorisation a été exceptionnelle mais un protocole sanitaire allégé semble la seule solution pour permettre à la Ligue 1 de terminer dans les délais. D'un point de vue sanitaire, est-ce acceptables ? Seuls les médecins ont la réponse. Dans tous les cas, les organismes vont être mis en difficulté et la qualité du spectacle s'en fera ressentir.



Certaines programmations ne vont pas plaire aux supporters



Si aucune solution ne semble viable pour les clubs européens, ceux qui se concentrent sur la Ligue 1 vont pouvoir jouer les soirs de coupes d'Europe. Mais c'est alors les règlements de l'UEFA qui vont provoquer quelques aménagements. Pour éviter que les rencontres ne se chevauchent, les matchs de championnat doivent se terminer avant le coup d'envoi des échéances européennes. Une obligation qui risque de multiplier les matchs en milieu de semaine et en début de soirée. Pour les quelques supporters autorisés à venir dans les stades, ça sera contraignant. Comme pour les reprogrammations intempestives, la colère pourrait s'exprimer dans les tribunes françaises.

Les ultras, qui avaient déjà demandé de retarder au maximum la reprise du championnat, ont décidé de boycotter certains matchs. A Strasbourg, la Meinau résonnera anormalement creuse ce samedi en raison d'une colère contre le changement de date du match face à Nice à quelques jours de l'échéance. Une nouvelle preuve qu'il sera bien difficile de contenter tout le monde avec le programme d'une saison qui a été bouleversée dès le début.



Deschamps tacle la Ligue après le report de Lens-PSG :