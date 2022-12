Ligue 1 : Tudor réagit et explique l'absence de Tavares au coup d'envoi

Jeudi soir, l'Olympique de Marseille a réalisé une excellente performance en s'imposant 6-1 contre le Toulouse Football Club. Sur le plan offensif, les Olympiens ont réalisé de très belles choses, mettant en lumière le jeu direct de son coach Igor Tudor.

Pourtant, au coup d'envoi les Marseillais pouvaient être inquiets avec les absences de Jordan Veretout (sur le banc), Matteo Guendouzi (blessé à la cheville), Amine Harit (au genou) et même Nuno Tavares, laissé sur le banc et remplacé par Sead Kolasinac. Après la rencontre, Igor Tudor a montré sa satisfaction après une victoire si large : "La chose que je retiens, c'est tous les buts qu'on a marqués. Je suis content pour tous ceux qui ont marqué. Un défenseur a marqué, un autre a donné une passe décisive. On a poussé jusqu'au bout et tout ça m'a plu aussi. Avec notre façon de jouer, on dépense beaucoup d'énergie et on doit être en forme. Ce match va encore nous faire progresser physiquement. Parmi les choses à travailler, il y a eu un peu de retard au pressing offensif."

Ensuite, l'entraîneur croate a expliqué la mise sur le banc de son piston gauche portugais et a eu un mot gentil pour Sead Kolasinac, buteur jeudi : "Kolasinac, après ce but, il doit jouer tout le temps (sourire). En fait, Nuno Tavares devait commencer. Mais il a eu quelques vomissements et maux de ventre, on l'a donc gardé sur le banc et il est entré ensuite. Sead est un gars super. Il s'applique toujours au maximum et mérite son succès pour son travail et son comportement. Les trois de devant ont bien joué. Mais les 10 ont la possibilité d'aller devant et de marquer."