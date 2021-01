Ligue 1 : Tout savoir sur Angers - PSG

Si Angers s'est incliné lors de sa dernière sortie en Ligue 1, le SCO n'en reste pas moins un invité surprise du premier tiers du classement, capable d'embêter les "gros". Les hommes de Stéphane Moulin n'ont que neuf points de moins que le PSG, deuxième à seulement un point du leader lyonnais, qu'il compte bien mettre sous pression. Avec un Mauro Icardi en très grande forme depuis son retour et un Neymar sorti de l'infirmerie, le club francilien a en tout cas de quoi faire peur.





Les stats à connaître (avec Opta)

Angers a perdu 9 de ses 10 rencontres face à Paris en Ligue 1 depuis son retour dans l’élite en 2015/16 (1 nul), l’unique club contre lequel il n’a jamais gagné dans l’élite sur la période.



Angers n’a remporté aucun de ses 20 derniers matches de Ligue 1 face à Paris (7 nuls, 13 défaites), soit depuis un succès 3-1 à domicile le 12 janvier 1975.



Battu 3-0 à Monaco le 9 janvier dernier, Angers n’a jamais enchaîné 2 matches consécutifs à plus de 3 buts encaissés sous Stéphane Moulin en Ligue 1. Il faut remonter à mai 1981 pour voir le SCO, alors coaché par Elie Fruchart, connaître pareille mésaventure (0-3 v Bastia, 0-4 v Lille).



Paris a échoué à gagner à 5 reprises lors de ses 9 derniers matches de Ligue 1 (4 victoires, 3 nuls, 2 défaites), c’est autant que sur les 30 précédents (25 victoires, 2 nuls, 3 défaites).



Angers a remporté 2 de ses 3 derniers matches à domicile (1 défaite) en Ligue 1, après n’avoir gagné aucun de ses 3 précédents (1 nul, 2 défaites).



Paris n’a remporté qu’un seul de ses 4 derniers déplacements en Ligue 1 (2 nuls, 1 défaite), c’était le 5 décembre dernier contre Montpellier (3-1)



Angers a perdu 12 de ses 13 derniers matches contre le tenant du titre en Ligue 1 (1 nul), dont les 9 derniers. Il faut remonter au 24 novembre 1979 (1-0 v Strasbourg) pour voir le SCO gagner dans l’élite contre une équipe tenante du titre.



Angers a encaissé 30 buts après 19 matches de Ligue 1 2020/21, son pire total à ce stade de la saison depuis 1980/81 (34) où il avait terminé 20e et dernier du championnat.



Le milieu d’Angers Angelo Fulgini a subi 67 fautes en Ligue 1 2020/21, c’est 26 de plus que tout autre joueur. Seuls Jack Grealish (73) et Andrea Belotti (71) ont subi plus de fautes que lui dans le Top 5 européen cette saison.



Moise Kean a marqué 9 buts en Ligue 1 2020/21, aucun joueur ne fait mieux en enlevant les penalties (à égalité avec Karl Toko Ekambi et Kevin Volland). Seuls 5 joueurs ont été plus prolifiques que lui lors de leurs 13 premiers matches de L1 avec Paris : Ibrahimovic (14), Bianchi (13), Dely Valdès (11), Neymar (11) et M’Pelé (10).