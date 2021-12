Ligue 1 : Touché par le Covid-19, Angers demande le report de son match contre Saint-Étienne

Angers, au contraire de nombreux clubs de Ligue 1, ne retrouvera pas les terrains ce week-end, à l'occasion des 16èmes de finales de la Coupe de France, étant donné que la formation entraînée par Gérald Baticle a été éliminée lors des 32èmes de finales de la compétition par Linas-Montlhéry, pensionnaire de National 3 (2-0). La reprise de la compétition est prévue le 9 janvier prochain, en Ligue 1 pour Angers, face à l'AS Saint-Étienne. Toutefois, touché de façon très importante par le Covid-19, la formation onzième du Championnat de France a demandé un report de ce match contre la lanterne rouge et a officialisé cela dans un communiqué officiel publié ce jeudi.

"19 cas positifs dans la liste des 30 joueurs déposée à la LFP"

"Initialement, 5 joueurs avaient été contraints de quitter le groupe qui s’était envolé pour l’Hérault, obligeant notre équipe à disputer une rencontre dans des conditions délicates (défaite 4-1). Pendant les congés, un nombre important de joueurs et de membres du staff nous ont informé de leurs tests positifs au Covid-19. ll semble évident que la contagiosité du variant soit à l’origine de cette propagation inédite à Angers SCO, qui, jusque-là, n’avait que peu été touché par cette pandémie. À ce jour, nous recensons 19 cas positifs dans la liste des 30 joueurs déposée à la LFP pour les rencontres de Ligue 1 Uber Eats. Dont plus de 10 ne seront pas autorisés à disputer une rencontre avant le 10 janvier 2022. Par ailleurs, 5 membres du staff sont également positifs. Cette situation nous conduit à demander à la Commission de la LFP formée à cet effet, le report du match prévu le 9 janvier 2022 à 15:00 contre l’ASSE", peut-on lire sur le communiqué.



Angers n'est pas le seul club à avoir effectué une demande de report d'une rencontre. Fortement touché par le Covid-19, avec "entre quatorze et quinze" cas positifs dans les joueurs selon Admar Lopes, les Girondins de Bordeaux ont demandé un report du 16ème de finale de Coupe de France prévu contre Brest, ce dimanche (13h45).