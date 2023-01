Ligue 1 - Strasbourg va se séparer de Julien Stéphan

Cela commençait à se sentir mais la nouvelle vient d'être officialisée ce lundi : Julien Stephan a été mis à pied par ses dirigeants du côté du RC Strasbourg. Le coach du club alsacien était en train de vivre une saison calvaire avec le RCSA puisque le club n'est que 19e de Ligue 1 et vient d'être éliminé par Angers en 32e de finale de la Coupe de France. Face au 20e de Ligue 1, Strasbourg a perdu à domicile aux tirs au bute et a dû quitter la compétition dès son entrée en lice. Pourtant auteur d'une saison sublime l'an dernier avec une 6e place et un jeu incroyable, Strasbourg n'y arrive pas cette année et Stephan ne trouve pas les clés. Le coach français a donc été mis à pied par ses dirigeants ce lundi matin.

Stephan mis à pied

"Le Président du Racing, Marc Keller, a notifié ce matin à Julien Stéphan, entraîneur de l’équipe professionnelle, sa mise à pied à titre conservatoire. L’intérim sera assuré dès aujourd’hui et jusqu’à nouvel ordre par Mathieu Le Scornet", a écrit le club dans son communiqué.

L'ancien entraîneur du Stade Rennais se retrouve donc sur la touche, alors que le RCSA va devoir engranger des victoires afin d'éviter la relégation en fin de saison. Cette mission remontée se fera sans Stephan, qui, après sa fin d'aventure à Rennes en 2021, se voit donc être démis de ses fonctions au sein du RC Strasbourg.