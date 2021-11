Ligue 1 : Strasbourg revient deux fois à Nantes

On pourrait voir cela comme une faute professionnelle : menant deux fois au score et en supériorité numérique pendant 40 minutes, le FC Nantes a tout de même concédé le nul à domicile contre Nantes (2-2). Ce qui laisse les deux formations à égalité au milieu de tableau.

Le réveil de Kalifa Coulibaly

Les visiteurs avaient bien débuté et auraient même ou mener au score si Alban Lafont ne s’était pas opposé à Habib Diallo dès la troisième minute, mais se sont fait doucher par Kalifa Coulibaly - auteur de son premier but cette saison - à la réception d’un centre de Moses Simon (20ème). Boostés par cette ouverture du score, les Canaris ont ensuite pris les choses en main mais ont tout de même concédé l’égalisation avant la pause lorsque ce même Diallo a échappé à la vigilance de l’arrière-garde nantaise pour battre Lafont avec l’aide du poteau (44ème).

Thomasson refroidit son ancien jardin

En deuxième, tout a bien démarré pour Nantes avec un but de Randal Kolo Muani qui a montré sa détente contre Anthony Caci, avec encore une fois à l’origine un ballon de Simon (48ème). Puis Ludovic Ajorque, sur une action litigieuse, a vu rouge à cause d’un geste maladroit sur Fábio (51ème). Devant au tableau d’affichage et plus nombreux sur le terrain, les Nantais se sont pourtant mis à reculer et les Alsaciens ont haussé le ton, avec un milieu de terrain Thomasson-Prcić-Sissoko rayonnant.