Ligue 1 : Strasbourg, les raisons d'une saison record

Un recrutement malin



Pour retrouver le club alsacien avec autant de points à mi-saison, il faut remonter à la mémorable saison 1977-1978, quand le Racing avait été sacré champion de France, rappellent les statisticiens d'Opta. L'une des clés de la belle saison strasbourgeoise réside dans le recrutement effectué à l'intersaison, notamment en défense. En difficulté la saison dernière, Stefan Mitrovic et Lamine Koné ont été remplacés avantageusement par Lucas Perrin et Gerzino Nyamsi en charnière centrale. Le Racing a également recomposé son flanc droit avec les arrivées du Polonais Karol Fila et le retour de Frédéric Guilbert.

Arrivé libre de Valence, la recrue phare Kévin Gameiro a réussi son retour dans son club formateur, en ayant déjà inscrit neuf buts depuis le début de saison. Au total, le club alsacien a recruté à moindre coût et déboursé 3 millions d'euros (1,5 M EUR pour Nyamsi et 1,5 M EUR pour Fila), en misant essentiellement sur des prêts (Perrin, Aholou, Guilbert). "Le club a fait le maximum avec ses moyens d'aujourd'hui et a bien travaillé" , avait résumé l'entraîneur Julien Stéphan aux Dernières Nouvelles d'Alsace en septembre.

Un entraîneur apaisant



Lorsqu'il a signé à Strasbourg pour trois ans en mai dernier, Stéphan a découvert "un groupe qui n'avait pas beaucoup de confiance", une équipe minée après une saison éreintante conclue par un maintien à la dernière journée. L'entraîneur strasbourgeois s'est donc attelé à "laisser penser aux joueurs qu'ils ont plus de qualités que ce qu'ils peuvent imaginer", comme il l'a confié avant le match à Angers. Le discours a porté ses fruits puisque, neuf mois plus tard, Strasbourg se retrouve au pied du podium en affichant de la confiance en attaque et une grande sérénité défensive.

Le RCSA reste d'ailleurs sur deux rencontres sans concéder de but (victoires 1-0 contre Nantes et à Angers), en affichant de la maîtrise à défaut d'être spectaculaire. "Une équipe qui se veut très complète se doit d'être très solide sur l'ensemble d'une rencontre. Faire progresser l'équipe, c'est aussi la rendre plus dure à attaquer", a souligné Stéphan avant le déplacement à Saint-Etienne.

Une attaque redoutable



Deuxième attaque du championnat avec 46 buts, un record pour le club après 24 journées, le Racing compte dans ses rangs l'un des quatuors offensifs les plus prolifiques d'Europe, derrière Manchester City. Une performance remarquable pour le club alsacien, qui s'appuie sur des attaquants efficaces à tour de rôle depuis le début de saison. Ainsi, le meilleur buteur strasbourgeois Ludovic Ajorque (10 buts), muet depuis la 20e journée, a été suppléé par Kévin Gameiro, auteur de cinq de ses neuf buts lors des six dernières rencontres.

"C'est pour cela qu'on est quatrièmes. Presque tout le monde peut marquer, même les défenseurs", a lancé Habib Diallo (8 buts), l'attaquant sénégalais. De retour de la CAN après un mois d'absence, il devance le milieu Adrien Thomasson (7 buts) au classement des meilleurs buteurs du RCSA. "Depuis le départ, nous avions dit que nous aurions besoin de tout le monde sur l'ensemble de la saison. C'est dans ce sens-là que l'on a construit le groupe, et tous les joueurs ont conscience qu'ils auront l'opportunité de s'exprimer à un moment ou à un autre de la saison", confie Julien Stéphan à l'AFP.