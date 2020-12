Ligue 1 : Strasbourg fait exploser Nantes

Thierry Laurey et Christian Gourcuff étaient tous les deux en danger avant cette partie : l’un s’est donné de l’air tandis que l’autre se retrouve ce soir en position très indélicate. Ce dimanche, Strasbourg a humilié Nantes à la Beaujoire (0-4) avec deux penalties de Dimitri Liénard et Ludovic Ajorque et deux autres réalisations signées Habib Diallo et Kevin Zohi. De quoi quitter la 19ème place, renouer avec le succès et plonger les Canaris (quatre rencontres sans succès, deux nettes défaites de rang) dans la torpeur.

Des Canaris en cage

C’est grâce à un premier quart d’heure très costaud que le Racing a lancé les débats, Andrei Girotto commettant un geste maladroit de la main face à Mehdi Chahiri pour offrir l’occasion à Liénard de prendre une première fois Alban Lafont à contre-pied (15ème). Inexistants jusqu’ici, les jaune et vert ont posé le ballon par la suite, mais n’ont jamais été capable d’en faire bon usage, tentant 14 tentatives pour n’en cadrer seulement deux, en fin de partie. La formation alsacienne a très bien géré son match, verrouillant parfaitement derrière, doublant la mise par Habib Diallo en deux temps sur corner face à des locaux apathiques (33ème) et exploitant les espaces en seconde période.

Ajorque dans tous les bons coups