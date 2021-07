Ligue 1 : Strasbourg entre dans une nouvelle ère

Une nouvelle ère s'est ouverte à Strasbourg. Le 28 mai dernier, Julien Stéphan, aujourd'hui âgé de 40 ans, débarquait en tant que nouvel entraîneur de Strasbourg, après avoir signé un contrat de trois saisons. Une arrivée, après cinq saisons sous la houlette de Thierry Laurey. Ce dernier a permis au club alsacien de remonter dans l'élite dès sa première saison sur le banc, et également et surtout de décrocher la Coupe de la Ligue en 2019. Après le départ de Laurey qui n'a pas vu son contrat être prolongé, la formation strasbourgeoise doit donc débuter une nouvelle page de son histoire.

Stephan a marqué l'histoire de Rennes Après une quinzième place il y a quatre ans, une 11eme place il y a trois ans, une 10eme place il y a deux ans et une 15eme place l'an passé, l'idée sera certainement de viser plus haut et surtout s'éviter des sueurs froides en devant lutter pour son maintien en Ligue 1 jusqu'aux toutes dernières journées de la saison. Pour cela, l'ancien coach du Stade Rennais devra apporter son expérience acquise en Bretagne. Sous sa houlette, les Rennais ont disputé leur première phase à élimination directe en Coupe d'Europe, en 2019 contre le Betis Séville puis face à Arsenal, avant également de connaître leur première phase finale de Ligue des Champions. Au niveau national, toujours avec Stephan, Rennes avait alors également décroché la troisième Coupe de France de son histoire.

Déjà deux arrivées à Strasbourg De quoi visiblement impressionner les dirigeants de Strasbourg, qui ont décidé de lui faire confiance. Reste désormais à savoir si le club alsacien parviendra à obtenir ce qui lui manque depuis sa remontée dans l'élite, en s'installant, et peut-être même de manière définitive, dans la première partie du classement du championnat de France de Ligue 1. En attendant le début de la nouvelle saison, le RC Strasbourg tente de peaufiner son effectif. Après l'arrivée, en provenance de Lechia, du milieu de terrain polonais Karol Fila (23 ans), le défenseur français Lucas Perrin (22 ans) vient tout juste d'être prêté par l'Olympique de Marseille. De bon augure avant la suite des événements.