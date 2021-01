Ligue 1 : Strasbourg dynamite Nîmes

Ce mercredi soir, la rencontre entre Strasbourg et Nîmes s'est achevée par une véritable humiliation pour les Crocos, qui occupent la place de lanterne rouge du championnat de France (12 points). Au stade de la Meinau, le Racing Club de Strasbourg, 17ème avant le coup d'envoi, accueillait un Nîmes Olympique plongé dans une dynamique négative (6 matchs consécutifs sans succès). Les joueurs de Jérôme Arpinon se sont inclinés sur un score très large de 5-0.

Lille et l'OM : deux matchs dangereux à venir pour Nîmes

Ajorque a inscrit un doublé alors que Diallo, Lala et Waris se sont joints à la fête. En plus de ça, Ajorque a manqué un penalty en seconde période. Même avec les retours multiples de Melling, Briançon, Deaux et Cubas, le Nîmes Olympique a donc commencé l'année 2021 comme il avait achevé 2020 (et la défaite face à Dijon aux Costières 1-3) : par une vraie correction. Ce n'est sans doute pas la plus mauvaise nouvelle, car le calendrier du club gardois va offrir deux rencontres face à Lille, samedi, puis l'OM, le 16 janvier, qui pourraient plonger un peu plus l'équipe dans un doute profond.