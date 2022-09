Ligue 1 - "Si je marque, Mandanda va me tuer", plaisante Pape Gueye

"Mais on va tout faire pour gagner ce match. Je ne vais pas lui faire la passe, si je peux marquer je vais marquer", a ajouté le Sénégalais en conférence de presse. Mandanda a quitté l'OM cet été après 15 ans au club, seulement entrecoupés par un passage d'une saison à Crystal Palace. Dimanche, il va, pour la première fois, jouer au Vélodrome en tant qu'adversaire de l'OM. "Steve c'est Steve ! On sait tous ce qu'il a fait pour ce club et l'amour qu'il a eu et qu'il a encore pour Marseille. J'espère que les supporters l'accueilleront comme il se doit, chez lui", a déclaré Gueye.

"On était tous déçus de son départ mais c'est un choix personnel et je suis très content de le revoir", a encore déclaré le jeune milieu de terrain. "On se parle souvent. Je l'ai félicité pour sa passe décisive (contre Auxerre, ndlr)", a-t-il ajouté. "Je suis très proche de lui, il m'a beaucoup aidé à mon arrivée. On a des connaissances en commun, il a joué au Havre comme moi, il est parti jeune et il sait ce que c'est l'OM. Il est adorable et pour moi c'est un grand frère. Il m'a toujours protégé et aidé", a conclu Gueye.