Samedi soir, l'Olympique de Marseille s'est imposé 2-0 sur la pelouse du Clermont Foot au terme d'un match beaucoup moins intense que trois jours contre le Paris Saint-Germain. Les deux buts olympiens avaient été inscrits par Alexis Sanchez. Le premier sur penalty et le second de la tête. Juste avant la mi-temps, sur une contre-attaque, le joueur marocain Aïman Maurer a contraint Samuel Gigot à sortir du terrain. Après une frappe hors cadre, le jeune joueur de 18 ans n'a pas réussi à arrêter son geste et a étalé ses crampons sur la jambe du défenseur central de 30 ans. Celui-ci a donc cédé sa place à Eric Bailly à la pause. Et les inquiétudes sur la durée de son indisponibilité étaient nombreuses.

Plus de peur que de mal

Celui qui avait parfaitement réussi à gérer Lionel Messi à l'Orange Vélodrome mercredi dernier a passé une IRM ce lundi. Les résultats de celui-ci sont plutôt encourageants selon les informations divulguées par Fabrice Lamperti (La Provence). Selon lui, l'ancien joueur du Spartak Moscou ne devrait manquer que le match contre le Toulouse Football Club au Stadium dimanche. Il sera donc de retour pour le match contre le Paris Saint-Germain à l'Orange Vélodrome.