Ligue 1 : Saint-Etienne accroche Lille sur la fin

Le champion de France a encore craqué. Après deux premières journées compliquées, le LOSC a bien cru ouvrir son compteur de victoires ce samedi, mais l'AS Saint-Etienne est parvenu à arracher le nul (1-1, 3e journée de Ligue 1). Si les hommes de Jocelyn Gourvennec ont ouvert le score par Burak Yilmaz, le jeune Saidou Sow a égalisé en fin de match pour les Verts. Au bout de trois journées, Lille et Saint-Etienne n'ont pas encore gagné en Ligue 1.



Deux semaines après le nul arraché face à Metz (3-3) et une après la claque reçue contre Nice (0-4), le LOSC n'a donc toujours pas lancé sa saison. Ce samedi soir à Geoffroy-Guichard, face à des Stéphanois invaincus en deux journées (deux nuls), les visiteurs ont eu un peu de mal à entrer dans la partie et ont du faire avec des Verts désireux de jouer crânement leur chance. Mais si Denis Bouanga s'est procuré la première occasion du match pour les locaux (17e), c'est bien Burak Yilmaz qui a ouvert le score peu avant la pause, côté lillois (0-1, 38e).



Devant à l'heure du retour aux vestiaires, les Nordistes ont du s'employer en début de seconde période pour contenir la révolte stéphanoise. Heureusement pour eux, les partenaires de Benjamin André ont été aidés par le manque de précision de leurs adversaires (49e, 51e). Volontaires et ne se contentant pas du minimum, Lille a aussi eu les opportunités pour creuser l'écart, mais ni Jonathan David (55e), ni Yilmaz (58e) ne sont parvenus à faire le break.

Première pour Sow

Grand mal en a pris aux Lillois qui ont finalement craqué sur coup de pied arrêté. Alors qu'ils dominaient, les Dogues ont concédé un corner fatal, frappé par Arnaud Nordin, avec un ballon déposé sur la tête de Saidou Sow au second poteau. Plus haut que tout le monde, le puissant défenseur a catapulté la balle sous la barre d'un Ivo Grbic planté sur sa ligne (1-1, 86e). Premier but en championnat pour le jeune stéphanois, et match nul entre Saint-Etienne et Lille, avec des regrets pour des visiteurs qui ne sont pas parvenus à plier le match quand ils en avaient la possibilité.



Au classement provisoire, Saint-Etienne occupe le neuvième rang, tandis que Lille stagne à la treizième place. Dans une semaine, les champions en titre recevront Montpellier, tandis que Saint-Etienne se déplacera du côté du Vélodrome pour y affronter l'Olympique de Marseille.