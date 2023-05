Ligue 1 : Saïd Ennjimi demande à Mbappé de s’engager pour les arbitres en soutenant leur grève

Les arbitres ne sont pas épargnés ces dernières années. Les cas de violence envers les officiels ont augmenté au cours des mois précédant, notamment au niveau amateur. Alors que les agressions se multiplient, les arbitres du district de Paris ont décidé de se mettre en grève ce week-end pour alerter sur ce fléau. Ancien arbitre professionnel et désormais président de la Ligue d’Aquitaine de football, Saïd Ennjimi a pris la parole sur BFM TV et a demandé à Kylian Mbappé de soutenir cette cause en prenant la parole.

"On aurait bien besoin d'une figure comme celle-ci"

« Je voudrais lancer un appel à Kylian Mbappé. On aurait bien besoin d'une figure comme celle-ci dans le monde du football pour revêtir un maillot d'arbitre et peut-être expliquer dans une campagne le rôle et l'enjeu de l'arbitre. Ça nous ferait beaucoup de bien. »