Ligue 1 : Saïd Chabane placé en garde à vue

La saison cauchemar se poursuit en dehors des terrains pour Angers. Lanterne rouge de Ligue 1 et condamné à une descente à l’échelon inférieur, le SCO traverse également une période de turbulence en interne. Le 21 mars dernier, Saïd Chabane annonçait officiellement son départ de la présidence du club, laissant son fils prendre sa succession. Une décision surprenante qui pourrait s’expliquer par les dernières révélations.

Le club avait été perquisitionné

Selon les informations de LCI et TF1, Saïd Chabane a été placé en garde à vue ce mardi par la police judiciaire de Nanterre. Les faits concernent des suspicions de « blanchiment en bande organisée » et exercice illégal de la profession d’agent de joueurs ». Depuis plusieurs mois, le SCO est dans le viseur de la justice. Une enquête a été lancée concernant certains transferts jugés douteux. Saïd Chabane est également visé par une plainte pour agression sexuelle et passera devant le tribunal en juin prochain.