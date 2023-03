C’est l’une des attractions de la seconde partie de saison de l’Olympique de Marseille. Cet hiver, Ruslan Malinovksyi a débarqué dans la Cannebière pour donner plus de profondeur à l’effectif d’Igor Tudor. Pour l’instant, l’Ukrainien s’est plutôt montré timide pour ses débuts sous le maillot phocéen (9 apparitions, 1 but en Ligue 1). Présent devant la presse à l’occasion de la conférence d’avant-match face à Strasbourg (ce soir à 20h45), le joueur âgé de 29 ans a livré son sentiment sur ses premiers mois à l’OM.

"Je commence à comprendre mes coéquipiers"

« Une chose importante à rappeler est que ce n’est pas facile d’arriver à la mi-saison. Je ne suis pas encore à 100 %, mais je commence à comprendre mes coéquipiers. On joue en équipe, j’essaie de m’intégrer pour progresser avec elle. Chaque semaine, je donne le maximum pour comprendre le jeu et mes coéquipiers, qu’ils comprennent aussi mes déplacements et mes automatismes. On reste en tout cas concentré sur l’objectif qui est la Ligue des Champions. »