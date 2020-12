Rudi Garcia, leader de la Ligue 1 avec l'OL après un ultime succès cette année face à Nantes mercredi soir, ne joue pas la carte de la fausse modestie, loin s'en faut. Le coach rhodanien juge même son bilan 2020 "exceptionnel". Le club rhodanien poursuit une série en cours de 14 matchs sans défaite et profite du fait de ne pas avoir à gérer de Coupe d'Europe cette saison pour enchaîner les bonnes prestations sur la scène locale. Et Garcia n'a pas manqué de le rappeler.

On fait le bilan, calmement

"La priorité était de gagner et prendre trois points. Si l'opportunité se présentait, c'était aussi de faire un meilleur score que Lille pour passer devant à la différence de buts, a analysé Garcia en conférence de presse après le match face aux Canaris. Le score aurait pu être plus large mais nous dirons que nous avons buté sur un très bon gardien qui a sorti les ballons. Mais nous ne pouvons être que satisfaits. Le plus important est d'éloigner le quatrième en fait."



"Cette victoire à Nantes récompense une année 2020 assez exceptionnelle même tronquée par l'arrêt du championnat au printemps. La bulle dans laquelle on a été en Final-8, les résultats en Ligue des champions, le fait d'être passé près de battre le PSG en finale de Coupe de la Ligue, ça a donné confiance à l'équipe, a encore considéré le coach lyonnais. Mais le contre-coup a été logique, parce que quand on joue Manchester City ou le Bayern Munich, c'est compliqué de revenir aux affaires ordinaires en championnat. On avait bien démarré contre Dijon, mais il y a eu aussi cette pollution où on devait perdre la moitié des joueurs importants. Au final, ils sont restés et ça aide beaucoup l'équipe."