Après de bons débuts sous la houlette d’Eric Roy, le Stade Brestois s'essouffle depuis quelques semaines (5 matchs sans victoire en championnat). Ce vendredi, Brest s’est fait renverser par Lille en match d’ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Une violente altercation s’en est suivie au coup de sifflet final entre les deux entraîneurs, Eric Roy et Paulo Fonseca. Il faut dire que le match a été houleux avec un penalty non sifflé sur Jonathan David et l’expulsion de Mady Camara (Brest) en fin de match. Lors de la traditionnelle conférence de presse d’après match, le technicien finistérien est revenu sur les motifs de la nervosité brestoise.

"J'ai l'impression que le match a commencé à être tendu quand ils ont marqué le premier but. Je ne comprends pas la réaction d'aller chercher le ballon dans le but, alors qu'il vous appartient. Après, alors qu'il restait trois, quatre minutes, ils ont envoyé le ballon sur la pelouse. Et je ne sais pas pourquoi il (Fonseca) est venu dans ma zone technique pour me parler. Il faudra lui demander. L'arbitre a fait son match. Je voulais juste échanger avec lui pour savoir pourquoi il avait mis un carton rouge à Mahdi (Camara), alors qu'il rentrait au vestiaire. Les arbitres font un métier difficile, ce n'est pas si simple que ça. Mais j'ai quand même l'impression que quand il y a des situations tendancieuses, les coups de sifflet vont souvent chez l'équipe qui a un peu plus de poids, un peu plus d'image. Et que c'est assez facile de sanctionner le Stade Brestois" estime Eric Roy.