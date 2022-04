Ligue 1: Romain Faivre et l'OL, l'Europe ou rien !

Brest s'était opposé à son départ à l'AC Milan l'été dernier, mais en signant à l'Olympique lyonnais le 31 janvier, Faivre (23 ans) a pris un risque: rien n'assurait que Lyon jouerait une Coupe d'Europe la saison prochaine. "C'était flatteur de savoir que Milan s'intéressait à moi. Cela ne s'est pas fait et c'était un mal pour un bien. Je me disais: tu as la chance d'être en Ligue 1 à Brest, de jouer presque tous les matches, profite. L'occasion d'aller dans un grand club se représentera", a-t-il confié au quotidien Le Progrès, le 25 février. Deux mois plus tard, les potentiels débuts européens de Faivre sont encore loin... Quatre places seulement séparent Lyon, 8e, de Brest, 12e. A quatre points de Strasbourg et Monaco (5e et 6e) et cinq longueurs de Nice (4e), l'OL reste à distance des places qualificatives pour la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence.

"Il y a l'objectif d'intégrer un jour l'équipe de France pour laquelle l'OL a souvent été une étape pour plusieurs joueurs"

Et pour se rapprocher de ces concurrents, l'OL doit impérativement enchaîner à Brest (12e) après avoir balayé une faible équipe de Bordeaux (19e, 6-1), dimanche. Faivre y a inscrit le quatrième but, son troisième avec sa nouvelle équipe après un doublé à Lorient (4-1, le 4 mars). Il en a aussi marqué sept avec le Stade brestois pour cinq passes décisives en Ligue 1 dans la première moitié de saison. "Je ne vois pas Lyon comme un tremplin et je vais tenter de marquer le club. J'ai une marge de progression importante. Et bien sûr, il y a l'objectif d'intégrer un jour l'équipe de France pour laquelle l'OL a souvent été une étape pour plusieurs joueurs. J'ai forcément des envies", avait annoncé Faivre à son arrivée, confiant "vouloir se fixer des objectifs élevés".

Formé dans l'axe

Son transfert a coûté "15 millions d'euros et 2 M EUR de bonus avec 15% de plus-value sur la revente, avec un contrat de cinq ans ce qui est, dans le contexte du marché actuel, un montant significatif", selon Vincent Ponsot, le directeur du football à l'Olympique lyonnais. Un prix qui souligne combien l'OL compte sur Romain Faivre pour l'aider dans ses ambitions et, peut-être, repartir vers les sommets après une saison, jusqu'à présent, décevante. Formé plutôt comme un joueur axial à Monaco où il a été lancé en professionnel par Thierry Henry au cours de son éphémère passage comme entraîneur, il évolue, à l'OL, sur le côté droit où il subit la nouvelle concurrence du Brésilien Tetê, prêté par le club ukrainien du Shakhtar Donetsk.

Mais celui-ci n'est pas certain de rester à Lyon, d'où Lucas Paqueta et Houssem Aouar devraient partir cet été, laissant ainsi vacante la place de meneur de jeu qu'il affectionne. C'est dans cette position de milieu offensif, aux côtés de Paqueta, qu'il a d'ailleurs évolué face à Bordeaux dans un 4-3-3 avec un seul demi-défensif. Ce dispositif sera-t-il reconduit face à Brest ? Possible, d'autant que Tanguy Ndombélé, blessé à la cuisse gauche, reste indisponible, alors qu'Aouar n'apparaît plus comme un premier choix. Faivre doit maintenant s'imposer définitivement et franchir un cap. Avant son doublé à Lorient, le président Jean-Michel Aulas l'avait d'ailleurs piqué. "Le mercato d'hiver nous a permis d'avoir quelqu'un sur le côté droit qui va vite même s'il manque encore un peu de force dans les frappes", avait-il lancé. Force de frappe et présence physique dans les duels sont ainsi deux axes d'amélioration. Mais l'ancien brestois ne manque pas de volonté pour progresser.