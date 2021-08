Ligue 1 - Retour de rêve pour Galtier à Lille !

S’il voulait prendre sa revanche sur la direction de Lille et sur Olivier Létang, la mission est accomplie pour Christophe Galtier. Champion de France avec le LOSC la saison passée, l’entraîneur avait finalement fait le forcing pour filer à Nice durant l’intersaison, au grand dam de son ancien président. Ce samedi au stade Pierre Mauroy, les Niçois ont écrasé leurs hôtes sur le score sec de 0-4 (2e journée de Ligue 1). Une claque en quatre étapes qui a fait du bruit dès la première minute de jeu avec l’ouverture du score signée Kasper Dolberg (0-1). Rebelote quatre petites minutes plus tard avec le doublé niçois validé par Hicham Boudaoui (0-2, 5e). Sonnés, les Dogues n’ont pas réussi à rendre les coups et s’en sont même pris un troisième juste avant la pause, Amine Gouiri inscrivant le troisième but des Aiglons (0-3, 45e+3).



Abattus à l’heure du retour aux vestiaires, les hommes de Jocelyn Gourvennec ont montré du mieux en seconde période, mais Walter Benitez a tout arrêté devant sa cage. Côté visiteurs en revanche, la précision a continué de faire mal et Kasper Dolberg s’est offert un doublé (0-4, 63e). Le score aurait même pu être encore plus sévère, si le but d’Amine Gouiri, validé dans un premier temps, n’avait pas été refusé pour un hors-jeu (63e).

Lille doit se réveiller



Au terme de cette rencontre perdue 0-4, c’est un deuxième match de rang sans succès pour Lille depuis le début de cette nouvelle saison (un nul, une défaite). Une réaction sera attendue le 21 août prochain sur la pelouse de Saint-Étienne. Côté niçois, cette première victoire devrait lancer définitivement la saison des Aiglons. Ils auront l’occasion de profiter de cette confiance engrangée face à Marseille. Ce sera le 22 août (20h45) à l’Allianz Riviera.