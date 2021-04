Et si la Ligue 1 imitait la Bundesliga ? Aujourd'hui composé de 20 clubs depuis 2002, le Championnat de France pourrait revoir son format et revenir à une édition à 18 formations. Selon les informations du Parisien, l'idée d'une Ligue 1 à 22 aurait été émise lors du conseil d’administration de la Ligue de football professionnel (LFP), le 21 avril dernier.



Le quotidien révèle que Vincent Labrune, le président de la LFP, serait favorable à cette réforme qui pourrait être un frein à la crise des droits TV et verrait le jour à partir de 2022. La chaîne Canal + expliquait ce mardi qu'elle comptait diffuser uniquement les meilleures affiches de Ligue 1.

Aulas veut une Ligue 1... à 16

Alors que cette idée semble faire l'unanimité au sein des présidents de clubs de Ligue 1, le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, souhaiterait même voir une Ligue 1 à 16 équipes. "La vérité, c’est que les problèmes financiers de Bordeaux, Saint-Etienne ou d’autres peuvent amener à des dépôts de bilan. Et là, il suffirait de ne pas remplacer ces clubs-là par d’autres", révèle un membre du conseil d'administration dans les colonnes du Parisien.