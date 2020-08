Ligue 1 : Rennes, un rang à conserver

Les objectifs



Le mercato



L'équipe type

Rennes aborde la saison de Ligue 1 avec un nouveau statut. Troisième l'an passé, le club breton s'est affirmé comme un sérieux outsider du championnat de Franc.Une mission périlleuse pour une équipe qui va découvrir la Ligue des Champions et qui ne pourra plus compter sur l'effet de surprise.L'effectif rennais a été renforcé par deux recrues très intéressantes : le Lyonnais Martin Terrier et le Dijonnais Nayef Aguerd. Avec l'espoir français et l'international marocain, le club breton a densifié sa défense et multiplié ses solutions offensives. Des apports bienvenus mais encore insuffisants. D'autres arrivées sont encore espérées durant un mercato encore très long.L'ossature de l'équipe qui a terminé sur le podium de la Ligue 1 est conservée à l'exception de Joris Gnagnon, dont le prêt est terminé, et de Jérémy Morel, parti à Lorient. Une base de travail très séduisante.

Julien Stéphan a les joueurs pour reconduire son 4-4-2. Edouard Mendy sera le gardien numéro 1. La charnière rennaise sera composée de Damien Da Silva et Nayef Aguerd. Faitout Maouassa et Hamari Traoré vont les entourer. Dans l'entrejeu, Steven Nzonzi et Eduardo Camavinga devraient être associés devant la défense. Sur les ailes, on retrouvera Martin Terrier et Raphinha. M'Baye Niang et Adrien Hunou seront titularisés en pointe.



Le point fort et le point faible

Avec Julien Stéphan, Rennes peut compter sur un des meilleurs entraîneurs du championnat de France. Depuis sa nomination en décembre 2018, il a fait changer le Stade Rennais de dimension. Sous ses ordres, les Bretons sont passés de la lutte pour le maintien aux épopées européennes et au podium de la Ligue 1. Une métamorphose qui permet de s'avancer avec quelques certitudes malgré les doutes qui entourent l'effectif. Pour une saison de la confirmation qui s'annonce éreintante avec des matchs tous les trois jours, l'effectif rennais ne semble pas encore assez étoffé.

Des joueurs d'expérience seront nécessaires pour aborder au mieux une Ligue des Champions qui pourrait coûter beaucoup d'énergie aux partenaires de Damien Da Silva. Le Covid-19 et le mercato en deux temps ont empêché Florian Maurice, le nouveau directeur sportif, de réaliser les coups attendus sur le marché des transferts. Pour s'affirmer dans le top 5 national et étonné les observateurs européens, il faudra éviter de perdre certains cadres et surtout enregistrer l'arrivée de quelques renforts.

Le style de jeu

Rennes n'a pas besoin d'avoir le ballon pour être dangereux.Le travail des joueurs de couloirs et la densité du milieu de terrain seront très utiles pour exploiter au mieux chaque transition.