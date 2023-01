Pour commencer la 18ème journée, le Stade Rennais a manqué une terrible opportunité de recoller à l'OM en s'inclinant à Clermont (2-1). Réduits à 9 dans le dernier quart d'heure suite aux expulsions de Bourigeaud et Oumari, les Rouge et Noir ont fini par craquer dans le temps additionnel alors que Kalimuendo avait égalisé quelques minutes plus tôt. Lyon a également perdu des points à Nantes (0-0). Imprécis dans le dernier geste, les Gones voient les équipes de milieu de tableau se rapprocher.

En effet, Reims et Toulouse restent au contact du top 10 grâce à leurs succès respectifs face à Ajaccio (1-0) et Auxerre (5-0) dans un récital de la part des Violets. Enfin, dans la dernière rencontre de ce multiplex, Brest et Lille se sont neutralisés dans une partie franchement à oublier (0-0).