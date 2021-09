Ligue 1 : Rennes surpris par Reims

La chute à Angers avant la trêve internationale n’était pas qu’un simple accident : le Stade rennais s’est incliné sur le même score, ce dimanche après-midi à domicile, contre Reims qui signe son premier succès de la saison (0-2). Les jeunes Hugo Ekitike et N'Dri Philippe Koffi, 19 ans tous les deux, ont chacun signé leur premier but en Ligue 1.

Plus tranchant que des Rouge et Noir peu inspirés, les hommes d’Óscar García ont profité d’un moment de flottement au cours duquel les locaux ont évolué à dix contre onze (avec un Martin Terrier blessé) pour les surprendre. Avec un bon travail d’Azor Matusiwa et une passe décisive de Ilan Kebbal, tube du moment, pour Ekitike (26ème), ailier formé au club qui enchaine les apparitions.

Bourigeaud pas verni

Sorti des vestiaires après la pause avec un nouvel allant, le SRFC s’est cassé les dents sur l’arrière-garde champenoise, a vu Benjamin Bourigeaud trouver l’équerre sur un splendide coup franc (56ème) et a laissé passer sa chance. La punition est venu de Koffi, qui avec son numéro 34, a signé un joli enroulé dans le petit filet (67ème) huit minutes après sa première entrée en jeu chez les professionnels. Un but sur laquelle la défense rennaise, avec Hamari Traoré et Warmed Omari, s’est montrée excessivement apathique.