Invaincu depuis le 27 août dernier et un revers sur la pelouse de Lens (1-2) et sur une série de 5 victoires de suite toutes compétitions confondues, Rennes débarquait à Angers, ce dimanche, à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1, avec la ferme intention de poursuivre sa belle série. Face au club breton, une équipe angevine malade qui restait sur trois revers consécutifs en championnat. Le début de rencontre symbolise parfaitement la différence de dynamique entre ces deux formations.



Au cours d’un premier acte solide et confirmant ses ambitions dans cette Ligue 1, Rennes a monopolisé le ballon sans parvenir à trouver la faille face à Bernardoni, à la fête ce dimanche, notamment face à Gouiri, auteur d’une reprise à bout portant (10e) ou encore sur un coup franc tiré pour Bourigeaud qui prenait la direction de son but (26e). Il aura donc fallu attendre la fin de ces quarante-cinq premières minutes et une superbe action collective pour voir les Rennais prendre l’avantage dans ce match. Recherché par Bourigeaud, Terrier laisse malicieusement passer le ballon pour Gouiri, qui s’emmène parfaitement le cuir pour tromper Bernardoni d’une frappe du droit à ras de terre (0-1, 44e).

Amadou plombe les siens





La seconde période, elle, fut plus équilibrée. Notamment en raison d’une formation du SCO plus haute sur le terrain empêchant les Rennais de jouer à leur guise. Des efforts récompensés peu après le retour des vestiaires. Lancé dans la profondeur à la limite du hors-jeu, Salama, côté droit, s’en alla tromper Mandanda d’une frappe entre les jambes de l’international français pour égaliser dans cette partie (1-1, 53e). Puis, plus grand-chose à se mettre sous les dents jusqu’à cette relance de Mandanda. Depuis sa surface, le gardien rennais joue vite et trouve Abline dans la profondeur. Entré en jeu quelques minutes auparavant, l’attaquant s’emmène le ballon et se positionne dans la course d’Amadou. Le défenseur du SCO commet l’irréparable dans sa surface et concède un penalty. Majer ne tremblera pas pour le transformer et ainsi donner la victoire aux siens (2-1, 90e+4).



Vainqueur aux forceps d’une équipe angevine combative et solidaire, Rennes enchaîne avec un quatrième succès de suite en Ligue 1 et grimpe au 4e rang, doublant ainsi l’OM, battu par Lens (0-1), samedi. De son côté, Angers (19e) signe lui un quatrième revers de suite en championnat et pourrait voir Brest le doubler.