Ligue 1 : Rennes se relance à Nantes, Reims éteint Toulouse

Après la victoire d'Auxerre à Lorient, quatre matchs de Ligue 1 avaient lieu dès 15h00. Retrouvez les résultats ci-dessous.

AC Ajaccio 2-1 Troyes

Le match entre les deux équipes relégables était très important dans la lutte pour le maintien. Les Corses ne sont pas bien rentrés dans leur match après l'ouverture du score de Mama Baldé après 23 minutes de jeu. Ils ont ensuite réussi à renverser le match à l'heure de jeu après le penalty de Youcef Belaïli et Mounaim El Idrissy. Mama Baldé a ensuite reçu deux cartons jaunes en sept minutes et a été exclu. Les Ajacciens se rapprochent de la zone du maintien avec 21 points (comme Auxerre, 16ème) tandis que l'ESTAC s'enfonce encore en bas de classement. Les Troyens sont 19èmes.

Clermont 1-1 Strasbourg

C'est un très beau duel qui a eu lieu au Stade Gabriel Montpied de Clermont Ferrand. Les deux équipes se sont livrées une rude bataille démarrée par l'ouverture du score de Habib Diallo - 13ème but de la saison - après la demi-heure de jeu. Au retour des vestiaires, ce sont les Clermontois qui ont réussi à marquer. À la 65ème minute, Elbasan Rashani a égalisé et permis au Clermont Foot de prendre un point. Ils sont 12èmes tandis que les Strasbourgeois pointent à la 15ème place avec un point d'avance sur la zone rouge.

Nantes 0-1 Rennes

Les deux équipes éliminées en Europa League jeudi soir dernier s'affrontaient dans un derby intense au Stade de la Beaujoire. Le seul but de la rencontre a été inscrit après 20 minutes de jeu par Jeremy Doku servi par Arnaud Kalimuendo. Les Bretons ont ensuite résisté à une nette domination nantaise. Les Rouge et Noir grimpent à la cinquième place et reviennent à quatre unités du RC Lens et de l'AS Monaco. Nantes est 13ème.

Reims 3-0 Toulouse

Le Stade de Reims n'a fait qu'une bouchée du Téfécé, notamment grâce à un excellent début de match. Junya Ito a ouvert le score à la 4ème minute avant que Marshall Munetsi ne double la mise à peine trois minutes plus tard. A la 78ème minute de jeu, Yunis Abdelhamid a scellé le sort du match à la 68ème minute de jeu. Le Stade de Remis grimpe à la 10ème place et devance son adversaire du soir.