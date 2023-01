Ce lundi soir, le Stade Rennais recevait l'OGC Nice au Roazhon Park pour le compte de la 17ème journée de Ligue 1. Les Bretons se sont imposés 2-1 grâce à un but en toute fin de match.

Les Rennais sont parfaitement rentrés dans la rencontre puisque dès la cinquième minute de jeu, Martin Terrier a ouvert le score. L'ancien lyonnais n'a pas tardé pour inscrire son neuvième but de la saison et mettre son équipe sur de bons rails. D'ailleurs, douze minutes plus tard, le meilleur buteur du Stade Rennais était tout proche de doubler la mise mais son but a été refusé pour une position de hors jeu. À la 21ème minute de jeu, Ross Barkley a envoyé un missile dans la lucarne de Steve Mandanda. Le joueur anglais a inscrit un but sublime pour l'une des premières phases offensives niçoises. À la 36ème minute de jeu, Jeremy Doku est rentré en lieu et place de Martin Terrier, blessé à un genou. Cela semblait inquiétant au premier abord.

En deuxième période, les Rennais sont revenus déterminés. Cependant, malgré les nombreux assauts bretons, les Niçois tenaient. Le point du match nul semblait atteignable tant ils étaient solides sur le plan défensif. Sauf que la fatigue semble avoir pris le dessus. Lors de la toute dernière action de la rencontre, les Rouge et Noir ont réalisé une action collective de grande classe. Flavien Tait a servi Benjamin Bourigeaud et le milieu de terrain a enroulé le ballon du pied gauche et l'a envoyé en fond des filets. Au classement les Rennais remontent à la quatrième place et sont à deux points du podium et de l'OM. Les Aiglons sont 11èmes et voient l'Europe s'éloigner.