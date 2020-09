Ligue 1 : Rennes prend les commandes

27' GOOOOOOOOAAAAAAL de @WissBenYedder !

Sur une erreur de la défense rennaise, le numéro 9 ouvre le score !!!



0⃣-1⃣ #SRFCASM pic.twitter.com/ycSnnWtIa9



— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) September 19, 2020



Truffert change tout

⚽️ Le héros du @staderennais s'appelle ce soir Adrien Truffert !!!

1er match en @Ligue1UberEats, un but, une passe décisive !!! 🔥#SRFCASM pic.twitter.com/TkjZlydhZO



— Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) September 19, 2020

Depuis le début de la campane de Ligue 1, Rennes est invaincu, avec un bilan d'un match nul et de deux succès. Les Bretons défiaient une équipe de l'ASM nantie d'un bilan en tous points similaire ce samedi, pour le compte de la 4e journée de Ligue 1. Mais la rencontre n'est pas restée indécise très longtemps. L'ASM ouvrait le score à la demi-heure de jeu par Wissam Ben Yedder. Le buteur asémiste, à l’affût, profitait d'une mésentente entre Damien Da Silva et Steven Nzonzi pour marquer d'une frappe pied droit.. Ce choc entre deux équipes encore invaincues a été rythmé et Rennes a eu pas mal d'opportunités dans le premier acte, sans pour autant parvenir à les concrétiser. 1-0, c'était donc le score au repos.Le match reprenait et Ben Yedder était toujours aussi menaçant dans le second acte. L'attaquant monégasque profitait d'un service de Djibril Sidibé peu avant l'heure de jeu pour tenter une grosse frappe du pied gauche, qui venait heurter la barre bretonne. Mais Monaco reculait et Rennes insistait de son côté et à la 65e minute, Martin Terrier combinait avec Benjamin Bourigeaud, dont le tir allait s’écraser sur le poteau de l'ASM.Le Stade Rennais allait d'ailleurs être récompensé de ses efforts en fin de rencontre. Ainsi, à dix minutes du terme et suite à un superbe service de la gauche d'Adrien Truffert, Steven Nzonzi plaçait un coup de crâne qui trompait la vigilance de Benjamin Lecomte. 1-1 après validation de la VAR. Mais les Rennais, qui ont tout fait pour revenir, allaient parvenir à passer devant dans les ultimes minutes par l'entremise de Truffert, qui prenait sa chance depuis l'entrée de la surface et profitait d'une erreur de main de Lecomte. Un but, une offrande en une première pour le Rennais.