Ligue 1 : Rennes mise sur Bruno Genesio

Un contrat jusqu'en juin 2024 pour Genesio ?

Le Stade Rennais, neuvième de Ligue 1 et battu par l'OGC Nice vendredi soir (1-2) n'est plus dirigé par Julien Stéphan, qui a démissionné de son poste d'entraîneur, estimant ne plus être l'homme de la situation afin de mener les troupes du club breton. Avant le match de mercredi contre l'OL (19 heures), et à quelques jours du prochain, face à l'OM, le 10 mars, l'équipe dirigeante s'est activée afin de trouver un nouveau coach. Elle a notamment eu des réunions, avec deux pistes concrètes en tête : Jocelyn Gourvennec, ancien joueur de Rennes, mais aussi Bruno Genesio, ex-entraîneur de l'OL et du Beijing Guoan Selon des informations publiées par L'Equipe, c'est bien Genesio qui devrait être le nouvel entraîneur de Rennes. Nicolas Holveck, le président rennais, Florian Maurice, le directeur sportif, et le propriétaire du club, François Pinault, ont donc opté pour un coach expérimenté. Genesio, qui a dirigé l'équipe première de l'OL entre 2015 et 2019, était libre depuis la fin de son aventure avec le Beijing Guoan, en janvier dernier. "Mardi après-midi, quelques détails restaient à régler dans les négociations", précise L'Equipe.