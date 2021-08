Ligue 1 : Rennes et Lens partagent les points

Si Rennes a mieux débuté le match et ouvert le score par Kamal Deen Sulemana (13eme), Lens lui a répondu rapidement par Seko Fofana (18eme). Malgré de belles intentions, le score n’a pas évolué ensuite et le partage des points était logique entre deux équipes joueuses mais encore en rodages.

Débuts réussis pour Sulemana Match prometteur entre Rennes et Lens, deux équipes joueuses pour débuter cette saison 2021/2022. Des Rennais qui ont effectué un mercato intelligent pour compléter un effectif déjà bien fourni avec notamment une curiosité en attaque, le Ghanéen Kamal Deen Sulemana. Du côté lensois, c’est surtout la défense qui était remaniée pour ce premier match de la saison avec les suspensions de Jonathan Gradit et Facundo Medina. Dès le début du match, les deux équipes ont confirmé leurs intentions offensives avec du rythme et du jeu vers l’avant. Ce sont les rennais qui ont le mieux commencé cette partie grâce à un collectif bien huilé et une grosse activité sur le flanc gauche de la recrue Kamal Deen Sulemana. Le Ghanéen qui va rapidement être récompensé de ses efforts.



Servi en profondeur, il prend de vitesse Steven Fortes, le crochète puis enroule sa frappe du droit pour marquer d’un poteau rentrant (1-0, 13eme). Un avantage logique pour Rennes qui ne durait toutefois pas longtemps. En voulant relancer proprement, Nayef Aguerd s’est fait chiper le ballon par SImon Banza qui l’a glissé à Seko Fofana qui a parfaitement ajusté Alfred Gomis d’une frappe au ras du poteau (1-1, 18eme). Une égalisation qui a relancé les Lensois dans cette rencontre. Très équilibré le match a continué à être très plaisant mais les défenses ont pris le dessus sur les attaques. Les deux équipes ont donc rejoint les vestiaires sur un score nul logique.

Lens sans complexe La seconde période a été presque identique à la première, les buts en moins. De l’envie pour les deux formations mais un dernier geste qui a fait défaut et au final, les deux portiers ont passé un après-midi plutôt tranquille. A noter tout de même quelques occasions par Simon Banza (58eme), Gael Kakuta (65eme) ou Serhou Guirassy (79eme). Les Sang et Or ont même cru prendre l’avantage en toute fin de match par une autre recrue, Kevin Danso. Sur un coup-franc de Jonatahn Clauss, Florian Sotoca était à la réception pour reprendre le a tête mais Alfred Gomis repoussait sur Kevin Danso qui maquait de près. Le but était finalement logiquement refusé pour un hors-jeu de Florian Sotoca.



Le match se terminait donc sur ce score de parité (1-1) qui semblait finalement faire les affaires des deux équipes. Les deux coachs peuvent être satisfaits de la copie rendue par leurs joueurs qui ont vraiment cherchés à développer du jeu. Nul doute qu’il faudra suivre attentivement l’évolution de ces deux équipes qui pourraient confirmer leur bonne saison dernière.