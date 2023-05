Ligue 1 : Rennes écrase Ajaccio, Gouri plante un triplé

Le Stade Rennais suit la cadence. Après les victoires de l’Olympique Lyonnais et du LOSC, les Bretons devaient imiter leurs concurrents pour ne pas être largués dans la course à l’Europe. Sur la pelouse d’Ajaccio, les hommes de Bruno Genesio se sont offert un succès tranquille (5-0). Baptiste Santamaria a ouvert le score avant le quart d’heure de jeu, reprenant une belle passe en retrait de Lovro Majer (14e). À la demi-heure de jeu, Amine Gouiri a débuté son festival en coupant de la tête un centre de Karl Toko-Ekambi (31e). Quelques minutes plus tard, Jérémy Doku a encore creusé l’écart en se jouant de Vidal dans la surface de l’ACA (37e).

Gouri voit triple

Amine Gouri s’est offert un doublé avant la pause (40e), parachevant la mi-temps parfaite du Stade Rennais, auteur de quatre buts en cinq frappes. Au retour des vestiaires, le rythme est retombé. Mickael Alphonse a écopé d’un carton rouge pour une faute grossière sur Doku avant que Gouiri n’inscrive un triplé après un contrôle orienté de classe (71e). Grâce à cette victoire, Rennes revient à un point du LOSC et de la cinquième place.