Ligue 1 : Rennes dispose de Nantes

Il va commencer à s’y habituer : comme l’an dernier, Rennes s’est imposé 1-0 à domicile face à son voisin nantais grâce à une réalisation de Martin Terrier depuis l’extérieur de la surface. Le premier succès du SRFC cette saison en championnat, et la première défaite nantaise depuis le début de ce nouvel exercice.

Le tournant Meling

Rennes et Nantes ne boxent plus dans la même catégorie et on a compris dès le début de la rencontre à quel genre de match on allait assister, lorsque les locaux ont confisqué le ballon (62% de possession) et forcé le FCN à reculer. Venu en Ille-et-Vilaine sans son atout Randal Kolo Muani (blessé), l’octuple champion de France a eu un mal fou à créer des choses, le fantomatique Renaud Emond attendant encore d’être trouvé.

Malgré la domination et la pression brétillienne notamment symbolisée par les occasions de Flavien Tait (8ème), Benjamin Bourigeaud (9ème), la plus grosse occasion de la première période a été nantaise, lorsque Moses Simon - qui sortira blessé tout comme Jérémy Doku côté rennais - a trouvé un Ludovic Blas proche de provoquer le but contre son camp de Birger Meling, finalement sauvé par la barre (31ème).

Rennes a appris à verrouiller