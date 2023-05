Ligue 1 : Renato Sanches de retour dans le groupe du PSG pour affronter Troyes

Alors qu'il avait fait son retour à l'entraînement en milieu de semaine, c'est confirmé, Renato Sanches est officiellement de retour dans le groupe pour aller affronter Troyes ce dimanche. Joueur très fragile, ce retour est vu d'un bon œil pour le joueur dont un forfait pour la fin de saison était à craindre. En revanche, en plus des blessures de longue date (Neymar, Kimpembe et Mukiele), Mendes et Pembélé sont, eux aussi, absents pour blessure. Alors qu'il a écopé d'un match de suspension après son carton rouge contre Lorient, Hakimi ratera la rencontre, au même titre que Lionel Messi suite à sa sanction.

Première pour Nhaga

Grosse surprise côté joueurs appelés avec le jeune élément Serif Nhaga (17 ans) convoqué par Christophe Galtier pour le déplacement au stade de l'Aube. Ce jeune latéral gauche portugais a été testé en tant que titulaire lors des derniers entraînements du PSG. Une apparition du joueur recruté à Porto cette saison pourrait donc être espérée ce dimanche.