Ligue 1 : Rémy Cabella ne décolère pas contre l’arbitrage face à Auxerre

Lille est reparti frustré de son match à Auxerre. Devant au score grâce à un penalty de Jonathan David (0-1, 36e), les Dogues se sont fait rattraper sur un penalty discutable transformé par M'Baye Niang (1-1, 64e). Une décision qui a provoqué la colère des Lillois et en particulier Rémy Cabella fautif d’une main dans la surface selon Stéphanie Frappart. Dans des propos rapportés par nos confrères de RMC Sport, le joueur âgé de 33 ans a indiqué son incompréhension sur le manque d’échange avec l’arbitre principal de cette rencontre de la 32e journée de Ligue 1.

"Pourquoi elle ne va pas voir la VAR"

"Je ne me suis pas jeté, j’ai été pour défendre. À vitesse réelle, peut-être qu’on voit qu’il y a le penalty, mais j’ai discuté un peu avec lui (M’Changama). Je lui effleure un peu le pied et je pense que ça ne mérite pas trop le penalty, et même lui me le dit. Il pense aussi qu’il n’y a pas penalty, mais il joue bien le coup, c’est dans la surface, mais bon, je ne comprends pas pourquoi elle (Mme Frappart) ne va pas voir la VAR. Je trouve qu’il y a des arbitres avec micros et des arbitres sans micros. Il n'y a aucun mot qui sort. C’est important d’avoir un échange avec les arbitres et je pense qu'aujourd'hui, il y en avait besoin. Après, il n’y a pas d’excuses à avoir. C’est nous sur le terrain, on doit marquer."