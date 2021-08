Ligue 1 : Reims et Montpellier font le show

Solides derrière, impuissants devant contre Nice, les Rémois accueillaient des Montpelliérains qui avaient cru s’offrir le scalp de Marseille avant que Dimitri Payet ne fasse parler la poudre.



Oscar Garcia et Olivier Dall’Oglio restaient fidèles à leur idée de la première journée, le coach espagnol conservant sa tactique de la tortue avec une défense à 5 et 2 milieux défensifs, tandis que celui du MHSC commençait avec 3 attaquants et 2 créateurs.



Il n’y eut pas de round d’observation. Dès la 5eme, Florent Mollet centrait fort rentrant au sol, après un corner joué à deux avec Téji Savanier. Xavier Chavalerin dévissait complètement son dégagement, offrant sur un plateau l’ouverture du score à Nicolas Cozza, qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond. Mais deux minutes plus tard, Nathanaël Mbuku a chipé un ballon à Mamadou Sakho, lançant Hugo Ekitike. Le jeune (19 ans) et talentueux Rémois fixait alors Thuler et Cozza, avant de trouver le soutien de Moreto Cassamã, qui concluait de près !

LES RÉMOIS ONT TENDU TROIS FOIS L’AUTRE JOUE, MONTPELLIER EN PROFITE…

Le Bissau-Guinéen bissait à la 26eme, en profitant d’un coup-franc mal repoussé par la défense pailladine. Cassama crochetait Savanier, s’infiltrant ensuite sur la droite de la surface, puis trouvant la lucarne opposée d’une merveille de frappe lobée du droit !



Auteur d’un arrêt décisif sur un coup-franc vicieux de Savanier à la 25eme, Pedrag Rajkovic se trouait à la 38eme sur un corner tendu et rentrant de Mollet. Approximatif, le portier serbe voyait Andy Delort passer devant ses gants pour égaliser de la tête.



Une nouvelle erreur marnaise permettait aux visiteurs de reprendre les commandes à la 43eme. Jouant à la baballe dans leur surface, les Rémois se faisaient reprendre par Delort, qui servait Mollet au point de penalty. Si le milieu ratait sa volée, Gaëtan Laborde était sur la trajectoire pour contrôler dos au but, puis battre Rajkovic d’une talonnade inspirée !

AVANT DE PLIER SOUS LES COUPS DE BOUTOIR DE KEBBAL

Après un premier acte sans temps mort disputé en plein soleil et sous 30°C, les organismes accusaient logiquement le coup lors du second. Oscar Garcia comprenait qu’il fallait injecter du sang frais pour recoller au score, et lançait à la 55eme Ilan Kebbal et El Bilal Touré. Quelques minutes plus tard, le second a débordé Thuler, puis centré au cordeau pour le premier, auteur d’une reprise puissante sous la barre que Dimitry Bertaud a claqué en corner d’un réflexe brillant. Réorganisé à la pause par la sortie d’un attaquant (Elye Wahi) au profit d’un défenseur (Maxime Estève), le MHSC ne cherchait plus qu’à tenir cette précieuse victoire à l’extérieur. Et, à force de subir, ce qui devait arriver arriva. Kebbal, intenable en percussion, se trouvait à la 82eme sur le chemin d’un mauvais dégagement d'Estève. Après un contrôle du droit dans l'arc de cercle, le feu follet rémois a enchaîné d'une frappe sèche du gauche à l’effet précis, direction le soupirail gauche. Bertaud, scotché sur la ligne ne pouvait que constater les dégâts. Dans le temps additionnel, Kebbal s’est joué de Mihailo Ristic comme d’un pantin, rééditant dans la foulée le même geste du même endroit… Cette fois-ci, Bertaud, toujours bloqué au milieu de sa cage, était sauvé par son poteau ! Dans les ultimes secondes, Rajkovic claquait une volée croisée de Delort, donnant le sentiment que les deux formations pouvaient se quitter bonnes amies sur ce scor