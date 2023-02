Auteur d’une belle performance contre le RC Lens, Lorient a subi la terrible loi de la séance des tirs au but. Eliminés de la Coupe de France, les Merlus vont pouvoir se concentrer sur le championnat. 7e de Ligue 1, le club breton est toujours à la lutte pour décrocher une place européenne en fin de saison. En conférence de presse, le technicien lorientais, Régis Le Bris, est revenu à nos confrères du journal L’Equipe sur la prestation de ses hommes mais également la seconde partie de saison excitante à disputer.

La déclaration de Régis Le Bris

« Ça a été une soirée riche d'enseignements. On a encore des repères à poser [...]. Les joueurs ne sont pas des pièces interchangeables comme dans une mécanique d'horlogerie. Ça demande du temps. En seconde période, on a réussi à inverser progressivement le rapport de force en notre faveur. L'égalisation est méritée. Ensuite, Lens a mieux négocié les tirs au but que nous. Ce n'est pas du tout une loterie, c'est un exercice spécifique. J'en sors évidemment frustré mais on a vécu des émotions ensemble. Le stade a encore vibré ce soir (jeudi). La Coupe aurait mis du sel dans la suite de la saison mais le sel, il vient du jeu. Je suis très emballé de poursuivre la saison avec ce groupe. On se régale. Je n'ai aucun doute sur l'ambition du club, du staff et des joueurs pour les 16 matches qui restent » conclut Régis Le Bris.