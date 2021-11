Ligue 1 : Qui sera le dauphin du PSG ?

Lens (deuxième avec 24 pts)

Le tube du début de saison commence à s'installer. Alors qu'on pouvait imaginer le Racing Club de Lens se faire doucement rattraper par la réalité, et surtout par Nice ou Marseille, les contre-performances de ses deux poursuivants incitent forcément les Sang et or à rêver un peu. Surtout s'ils parviennent à étirer leurs idées de jeu (très ?) au-dessus de la moyenne sur l'ensemble d'une saison.

Nice (troisième avec 23 pts)

Mario Lemina (@OGCNice) : "On va faire en sorte de bien travailler pour faire une très bonne saison"

OM (quatrième avec 23 pts)

La marge des Aiglons paraît encore être la plus importante du peloton. Mais à force de ne pas réussir à saisir les opportunités, les jeunes joueurs de Christophe Galtier pourraient finir par le regretter (défaites 1-0 à Troyes et contre Montpellier, nul 1-1 face à Marseille). Malgré un point de pénalité après l'arrêt de Nice - OM au mois d'août, ils demeurent toutefois largement dans la course.

A l'inverse, on ne sait pas jusqu'où Jorge Sampaoli sera capable d'emmener son Olympique de Marseille, qui semble sur un fil dans sa volonté de déséquilibre. Si la solidité défensive est bien meilleure depuis un mois, c'est au détriment de la puissance offensive : seulement deux victoires sur les huit derniers matchs, ce qui inverse inévitablement la courbe de performance après un excellent départ.

Rennes (cinquième avec 22 pts)



Un autre ?

21 - Lyon en Ligue 1 2021/22 :

21 buts encaissés - son plus haut total après 13 matches dans l'élite depuis 1982/83 (21 également)



83 tirs cadrés subis - pire total du top 5 européen cette saison



23.8 xG contre - pire total du top 5 européen cette saison



Autoroute. pic.twitter.com/Z8S3iZFzbY



C'est l'équipe qui monte, peut-être la favorite pour la deuxième place tant le projet est rôdé et les performances d'une constance impeccable depuis quasiment deux mois. On ne bat pas par hasard le PSG 2-0 puis l'OL 4-1, le tout sans fanfaronner. Les Bretons de Bruno Génésio savent où ils veulent aller. "Ce n'est pas parce qu'on a battu Paris et Lyon qu'on a des ambitions, on les avait déjà", rappelait dimanche soir le capitaine Hamari Traoré.L', parfois séduisant, est beaucoup trop inconstant, et ce dans des proportions trop importantes avec ces deux craquages successifs à Nice (3-2) et Rennes (4-1). Les Gones sont, il est encore temps de rattraper le coup mais il va falloir sérieusement resserrer la vis à l'extérieur.et lecommencent à prendre un retard conséquent : respectivementet, les deux clubs offrent moins de garanties, particulièrement l'ASM qui plafonne.