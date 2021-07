Ligue 1 : Quels joueurs pour accompagner Christophe Galtier à Nice ?

Son arrivée a tardé. Finalement, c'est le 28 juin dernier que l'entraîneur français Christophe Galtier, aujourd'hui âgé de 54 ans, a officiellement été nommé à la tête de l'équipe première de l'OGC Nice, après y avoir signé un contrat d'une durée de trois saisons. Depuis, la préparation pour la saison 2021-22 a d'ores et déjà commencé et le coach champion de France avec Lille tente de se construire un effectif le plus solide possible. Ce mercredi, le technicien tricolore en parlait déjà, lors d'un entretien accordé auprès du quotidien sportif français L'Equipe. A cette occasion, Christophe Galtier a notamment évoqué le sujet de ses futurs cadres et un nom est ainsi ressorti. En effet, il s'agit de Dante. Le défenseur central international brésilien, aujourd'hui âgé de 37 ans et qui porte les couleurs du club local depuis l'année 2016, a vécu une saison 2020-21 presque blanche.

Bard, Stengs et Todibo sont arrivés



La faute à une rupture d'un ligament croisé contracté le 2 novembre dernier. Ce qui lui a ainsi fait manquer la suite et fin de cet exercice. Cela n'a pas empêché le club azuréen de prolonger son capitaine, le 18 décembre dernier, avec un contrat qui court désormais jusqu'au 30 juin 2022. Au niveau des transferts, pour le moment, Nice s'est montré relativement discret, malgré ses ambitions de haut de tableau, après sa neuvième place acquise à l'issue de ce dernier exercice. Au niveau des arrivées déjà officialisées, on peut noter celle du très prometteur et jeune arrière gauche international Espoirs français de l'Olympique Lyonnais Mevin Bard (20 ans), celle également de l'ailier international néerlandais de l'AZ Alkmaar Calvin Stengs (22 ans) ou bien encore celle du défenseur français Jean-Clair Todibo (21 ans), transféré définitivement en provenance du FC Barcelone, après avoir passé les six derniers mois en prêt, déjà sur la Côte d'Azur.

Nice devrait continuer à se renforcer

En ce qui concerne les départs, on peut notamment citer celui du milieu offensif français Pierre Lees-Melou (28 ans), qui vient tout juste de prendre la direction de Norwich City. Il ne serait pas étonnant que de nouveaux mouvements s'effectuent à Nice, d'autant plus que le club, qui appartient à la famille Ratcliffe, propriétaire d'Ineos, possède visiblement l'apport financier qu'il faut pour cela. Des noms circulent, comme par exemple celui de Justin Kluivert. Une chose est sûre, Nice n'a pas fini de faire parler.