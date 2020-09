Ligue 1 : Quel rôle pour Florenzi au PSG ?

Un renfort à un poste prioritaire. Ce jeudi, le Paris Saint-Germain a officiellement annoncé l'arrivée de l'arrière droit international italien Alessandro Florenzi (36 sélections, 2 buts), prêté un an avec option d'achat par l'AS Rome, avec qui il est encore sous contrat jusqu'en juin 2023. Depuis le départ de Thomas Meunier, non conservé et qui s'est engagé en faveur du Borussia Dortmund, ce poste devait donc être renforcé, selon Leonardo, le directeur sportif du PSG. C'est désormais chose fait avec ce joueur expérimenté dont la polyvalence est connue de tous. En effet, le joueur, aujourd'hui âgé de 29 ans, peut à la fois évoluer en défense, mais également un cran voire deux crans plus haut.

Les qualités de Florenzi déjà louées par Tuchel



De plus, il peut également se montrer plus qu'utile côté gauche, comme en tant que milieu de terrain axial. Pourtant, côté droit, le club de la Capitale avait deux solutions, avec Colin Dagba et Thilo Kehrer. Dans une interview accordée à Die Welt, ce dernier a avoué espérer pouvoir s'installer dans l'axe de la défense en sélection : « Jusqu'à présent, j'ai joué plus sur un côté, et encore plus haut en sélection. Je me sens bien là et j'ai beaucoup appris à ce poste récemment. Mais mon objectif est de jouer de plus en plus dans l'axe. » Reste à savoir si ses envies seront les mêmes en club. En attendant, arrivé depuis à peine quelques jours, Alessandro Florenzi a déjà reçu les louanges de son nouvel entraîneur, à savoir Thomas Tuchel.

Tuchel : "Florenzi peut débuter"

Tuchel : « J'aime sa mentalité, son énergie sur le terrain »



Présent en conférence de presse avant d'affronter l'Olympique de Marseille, ce dimanche (21h00), dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1, le coach allemand a ainsi notamment déclaré : « Le plan est d'améliorer notre équipe. Le plan est de remplacer Thomas Meunier, avec sa force offensive, à son poste de latéral droit. J'espère vraiment qu'on pourra observer le Alessandro Florenzi de l'AS Rome, parce qu'il est un joueur très fiable. Un grand joueur d'une grande équipe. Il a été l'un des meilleurs joueurs à ce poste-là, en Serie A, pendant beaucoup d'années. Je l'ai suivi depuis quelques années, parce que j'aime sa mentalité, son énergie sur le terrain. J'espère qu'il est prêt à jouer et qu'il s'adapte très très vite. »