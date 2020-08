Qui sera le gardien titulaire de Montpellier cette saison ? A un peu plus de trois semaines de la reprise de la Ligue 1, c'est encore impossible de le dire. Le prêt de Geronimo Rulli terminé, la place du numéro 1 est vacante. Les pistes sont nombreuses, mais les offres concrètes sont encore rares. Si Dimitry Bertaud assure l'intérim, ce jeune gardien issu du centre de formation montpelliérain pourrait rapidement céder sa place à un élément plus expérimenté. Pour trouver le successeur d'un Argentin prêté par la Real Sociedad, le club du président Nicollin prospecte en ... Argentine. Agustin Rossi, le numéro deux de Boca Juniors mais aussi Ezequiel Unsain, le dernier rempart de Defensa y Justicia ont été suivis de prêt. Si la direction montpelliéraine a confirmé ces pistes à L'Equipe ou à RMC Sport, la première n'est pas prioritaire quand la seconde n'est plus active.

Montpellier négocie avec Liverpool



Pour recruter un gardien de haut-niveau comme c'est espéré, le MHSC serait entré en contact avec Liverpool. D'après la BBC, des discussions sont en cours pour une possible arrivée de Loris Karius. Le gardien allemand, qui n'a plus la confiance de Jürgen Klopp, a passé les deux dernières saisons en prêt au Besiktas. Ca serait une très belle prise. A 27 ans, il a l'expérience des grands rendez-vous mais il est plus jeune que les trentenaires Benoît Costil et Stéphane Ruffier. La réintégration de ce dernier au sein de l'effectif stéphanois a aussi refroidi cette piste. Une autre rumeur liant un gardien français à Montpellier a été écartée par Laurent Nicollin, celle annonçant Luca Zidane. Dans l'Hérault, on pense que le fils de Zizou n'a pas la carrure pour être numéro 1 malgré sa formation au Real Madrid.

Montpellier cherche son futur gardien en Suisse



Si les pistes françaises et sud-américaines n'ont plus la côte à Montpellier, c'est parce que les recruteurs s'activent en Suisse où la saison s'est terminée ce lundi. Jonas Omlin pourrait être la nouvelle priorité du huitième de la dernière saison de Ligue 1. Le gardien du FC Bâle est annoncé sur le départ et pourrait rejoindre la Paillade pour 5 millions d'euros. Problème, le gardien qui a déjà été appelé en sélection a aussi la côte en Allemagne où tant de portiers suisses ont brillé. David van Balmoos est une autre alternative. Avec les Young Boys Berne, il vient d'être sacré champion de Suisse pour la troisième fois consécutive. S'il y a moins de concurrence sur ce dossier, il faudra convaincre un club qualifié pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions de lâcher son titulaire indiscutable. Pas une mince affaire. Toujours en Suisse, Jérémy Frick est aussi suivi. Formé à Lyon, le gardien du Servette Genève a réalisé une excellente saison. Avec neuf clean sheets, il a permis au promu de se qualifier pour la prochaine Ligue Europa.