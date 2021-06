Ligue 1 - Quel entraîneur pour le LOSC ?

Patrick Vieira



L'ancien entraîneur de l'OGC Nice reste a priori le mieux placé pour valider ce qui pourrait être un échange de bancs musicaux - à quelques mois près - entre les Aiglons et le LOSC, si Christophe Galtier finit bel et bien par rejoindre la Côte d'Azur. Mais la menace Sampdoria, toute récente, montre bien à quel point ce dossier est fragile... D'après Gianluca Di Marzio, une réunion est prévue la semaine prochaine entre le club italien et le champion du monde 98. Si Lille n'arrive pas à accélérer le tempo, d'abord pour libérer officiellement Galtier de ses fonctions, l'occasions pourrait donc être manquée. Et ça risquerait, fatalement, de ne pas être la première...

⚽ #FootballShow

🇫🇷 Champion de France depuis hier soir, Lille est au paradis ! pic.twitter.com/7CCYUTI1Lr

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 24, 2021

Laurent Blanc



C'est la grosse cote qui a fait irruption dans le dossier, dès le mois dernier. L'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, qui a enfin retrouvé un poste au Qatar après plus de quatre ans sans activité, brigue forcément mieux. D'après L'Equipe, ses relations privilégiées avec Olivier Létang, le directeur sportif avec qui il a longtemps collaboré dans la capitale, lui permettent d'ores et déjà de postuler. De là à trouver un terrain d'entente, notamment financier... Car les Dogues doivent économiser, inlassablement. Et tout champion de France qu'il soit, le LOSC risque aussi d'être bridé par cet aspect qui n'incite pas à la construction d'un véritable projet.

Les autres



Parmi les pistes les plus souvent et sérieusement citées, l'expérimenté Claudio Ranieri (69 ans) est aussi une alternative. Et comme le marché des entraîneurs tourne assez vite en circuit fermé, l'ex-coach de Leicester ou Nantes est partant de la... Sampdoria. Thiago Motta fait également partie des noms qui ressortent du chapeau (d'après France Football), lui qui reste sur une première expérience très mitigée au Genoa fin 2019. Et puis il y a l'inévitable serpent de mer Rudi Garcia, qui connaît la maison puisqu'il était le dernier technicien champion de France avec le LOSC avant Galtier. Doubler Laurent Blanc sur le fil pour reprendre les commandes d'un club français, ça lui connaît...

4 - Lille a remporté le 4e titre de champion de France de son histoire après 1946, 1954 et 2011. Le Losc est le 3e club à remporter au moins 2 titres de Ligue 1 au 21e siècle après Lyon et Paris (7 chacun). Champions. pic.twitter.com/wCEJEj8z4D

— OptaJean (@OptaJean) May 23, 2021