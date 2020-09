Ligue 1 : Quel attaquant pour l'OM ?

Dario Benedetto a bien cru inscrire son premier but depuis le mois de février dimanche soir au Parc des Princes. Mais il a été refusé, pour une position de hors-jeu plus que discutable. Ce qui n’a pas empêché l’OM de s’imposer face à son rival parisien (1-0), pour la première fois en neuf années. Remplaçant au coup d’envoi, l’Argentin, auteur de 11 buts lors de sa première saison de Ligue 1, a parfois ressemblé depuis son arrivée au fameux "grantatakan" que le club marseillais recherche désespérément depuis plusieurs années. Mais il a besoin de concurrence sur le front de l’attaque. Et Andre Villas-Boas l’a régulièrement rappelé ces dernières semaines. "Je pense qu’on a l’argent pour investir sur cette position. On va voir si on peut boucler un recrutement. On a des options avec Valère Germain et Marley Aké, mais oui, on cherche un autre attaquant", a ainsi confié le technicien portugais en conférence de presse.

"Pas une nécessité vitale"



Avant de se faire plus précis quelques jours plus tard. "On continue de chercher. Ce n'est pas encore clair ce qu'on peut faire. On a essayé Pablo (Longoria) et moi la semaine dernière de recruter un joueur, mais ce n'était pas possible. On va continuer. On cherche. Ce n’est pas clair non plus si ça va arriver ou pas dans ce mercato d’été." Pablo Longoria, nouveau "head of football" de l’OM, assure dans un entretien sur le site du club que "le consensus avec le coach est essentiel. On doit trouver le joueur que l’on apprécie à des niveaux sportif et économique pour renforcer le club." L’Espagnol ne veut toutefois rester prudent, pour éviter une nouvelle erreur de casting : "Si cela arrive, on saisira l’opportunité mais pas en prenant le premier joueur qui passe. Si on ne trouve pas le joueur opportun, ce n’est pas une nécessité vitale de faire un attaquant."

La surprise Kutucu ?

L'OM, qui retrouve la Ligue des champions après sept ans d’absence, se serait néanmoins déjà engagé sur plusieurs dossiers. Notamment, d’après L’Equipe, sur le jeune international uruguayen Darwin Nunez (21 ans), qui évoluait jusqu’alors à Almeria, en deuxième division espagnole. Mais en dépit d’un accord avec le joueur pour un contrat de cinq ans, celui-ci s’est a choisi Benfica, avec un transfert estimé à 25 millions d’euros. Un peu trop cher pour le club marseillais, même s’il pourrait disposer d’une enveloppe pouvant aller jusqu’à 20 millions pour ce poste. Un intérêt pour le prometteur attaquant malien de Reims El Bilal Touré (18 ans) est également évoqué.

Sauf que le club rémois n’est, pour l’instant, pas disposé à céder son joueur dès cet été. Et ce malgré une offre de 15 millions d’euros des Phocéens, affirme France Football. Il y aussi Luis Suarez, homonyme colombien du Barcelonais, pour qui Watford demanderait une somme conséquente. Telefoot rapporte par ailleurs qu’en dehors des pistes Keita Baldé et Islam Slimani, une une autre mènerait à Ahmed Kutucu (20 ans), attaquant international turc de Schalke 04. Des profils différents suivis par l’OM, qui ne devra pas se tromper dans l’éventuel choix de ce nouvel attaquant.