Le PSG va finalement renouer avec la Ligue 1. Plus de deux semaines après les autres clubs du championnat de France, le club de la capitale lance la course à sa propre succession avec un déplacement sur la pelouse de Lens ce jeudi. Pour préparer cet événement, mais aussi la suite du championnat, les hommes de Thomas Tuchel ont connu 17 jours assez agités. Alors que la déception de la finale de Ligue des Champions perdue face au Bayern Munich était digérée pendant quelques jours de repos que certains joueurs ont passé à Ibiza, la première polémique de la saison est arrivée. Le match de la deuxième journée de Ligue 1 entre Lens et Paris a été reporté pour permettre aux Parisiens de récupérer de leur épopée européenne. Une décision qui n'a pas plu à tout le monde Dans le nord de la France, même le maire de Lens s'est plaint de cette décision de la Ligue. Sans que cela ne change rien. C'est bien ce 10 septembre que les Sang et Or et les vice-champions d'Europe vont s'affronter.



A la fin de l'été, de grands noms ont été annoncés à Paris



Mais s'il n'y avait eu que cette polémique, l'intersaison parisienne aurait été calme. Si Kylian Mbappé et Neymar ont confirmé qu'ils allaient jouer au Parc des Princes au moins une saison de plus, le départ de Thiago Silva a du être digéré. Pas une mince affaire d'autant que le Brésilien est allé rejoindre Chelsea. Ce transfert aurait irrité Thomas Tuchel d'après Le Parisien. Si le mercato a été animé avec plusieurs rumeurs de grande ampleur, Luis Suarez, Timothy Castagne mais surtout Lionel Messi, le seul transfert qui a été officialisé est l'arrivée définitive de Sergio Rico. Dans le même temps, Alphonse Areola a été prêté à Fulham. Si le chantier de l'effectif a été important, ce n'est pas que à cause du marché des transferts.



Le groupe parisien a été complété avec des jeunes joueurs



La Covid-19 a chamboulé tous les plans parisiens. Durant la première semaine de septembre, les cas se sont multipliés dans le vestiaire parisien : Neymar, Angel Di Maria et Leandro Paredes ont été testés positifs. Ils ont été suivis par Marquinhos, Keylor Navas et Mauro Icardi. Plus tard, c'est Kylian Mbappé qui a contracté le coronavirus lors de son séjour en équipe de France. Sa sélection avait d'ailleurs été critiquée par Leonardo en raison du calendrier chargé de ce début de saison. Un coup de gueule légitime d'autant plus que l'attaquant se remettait encore d'une blessure à la cheville. Mais il n'a pas été le seul à déserter le Camp des Loges pour participer à la Ligue des Nations ou à des matchs internationaux U19.

Julian Draxler, Thilo Kehrer, Mitchel Bakker, Presnel Kimpembe, Colin Dagba ou Marcin Bulka ont aussi été sollicités durant cette fenêtre internationale. Revenus en France, ils vont participer à la reprise de la Ligue 1 sans avoir eu d'entraînement collectif avant le départ à Lens. Un vrai problème qui a néanmoins permis à des jeunes joueurs d'intégrer le groupe professionnel : Xavi Simons et Soumaila Coulibaly. Des promotions inattendues qui pourraient se transformer en convocations pour la reprise de la Ligue 1. Un moyen de rendre ce retour aux affaires nationales encore un peu plus spécial après les folies estivales.