Ligue 1 - PSG : Messi dans le groupe du PSG pour affronter Lille

L'attaquant argentin a effectué jeudi matin sa séance d'entraînement à l'écart de ses coéquipiers, "par précaution", a indiqué son entraîneur Mauricio Pochettino. "Il a ressenti une gêne musculaire", a-t-il poursuivi, sans préciser où la douleur se situait. La "Pulga" a connu des pépins physiques depuis la rentrée, notamment une contusion osseuse à un genou qui l'a privé de deux rencontres en septembre.

Il n'a toujours pas marqué son premier but dans le championnat de France, alors qu'il compte trois réalisations en Ligue des champions. Comme Messi, Neymar, Angel di Maria et Mauro Icardi apparaissent dans le groupe annoncé à quelques heures du coup d'envoi du choc de la 12e journée de Ligue 1. Sont absents Kylian Mbappé (infection ORL), Marco Verratti (hanche), Sergio Ramos (mollet), Leandro Paredes (quadriceps) et Achraf Hakimi (suspendu).