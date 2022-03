Ligue 1 : Pour réussir sa remontée, Lyon s'en remet à la méthode Coué

"Nous avons pris beaucoup de points depuis les douze derniers matches et on fait la pari de revenir sur le podium", a réaffirmé lundi le dirigeant lyonnais, qui a conforté jusqu'à la fin de la saison et même pour la prochaine son entraîneur Peter Bosz, malgré des résultats mitigés. Jean-Michel Aulas observe avant tout les écarts avec la 3e place, synonyme de qualification pour les barrages de la Ligue des champions, l'objectif du club rhodanien. Huit points séparent l'OL de Nice (3e) et neuf de Marseille (2e), un écart avec l'OM que "JMA" ramène même à six en tablant sur un succès de son équipe au stade Vélodrome pour la 35e journée.

L'OL rate le coche

Mais pour l'heure, en février, l'Olympique lyonnais a raté le coche des confrontations directes pour revenir dans la course après avoir perdu à Monaco (2-0) et contre Lille (1-0), dimanche. Au cours de cette série, Lyon a obtenu un résultat nul à Lens (1-1) après avoir battu Marseille (2-1) et surtout Nice (2-0) soit un total de sept points sur quinze possibles. Parallèlement, le président lyonnais mise aussi sur la Ligue Europa pour rejoindre la C1.

Mais pour cela, il faudra déjà franchir en 8e de finale l'obstacle constitué par le FC Porto, un ténor européen, vainqueur de la C3 en 2003 et 2011 mais aussi de la Ligue des champions en 1987 et 2004. A l'approche de ces échéances, l'OL se persuade d'avoir retrouvé une vraie qualité de jeu. "La confiance est là car nous jouons bien sur les derniers matches alors que ce n'était pas toujours le cas en début de saison", martèle Peter Bosz.

"J'ai confiance"

"Contre Lille, c'est un mauvais résultat mais il n'y a eu que deux tirs contre nous, une reprise de la tête facile à arrêter par Anthony (Lopes) et le but", insiste le technicien néerlandais. "Lille est une bonne équipe qui joue la Ligue des champions, cela veut dire qu'on est plus stable mais on doit progresser dans la dernière passe et le dernier geste." Car, en réalité, l'OL n'est efficace ni devant ni derrière, un constat que rappelle le classement général. Avec 32 buts encaissés, Lyon n'a que la 9e défense du championnat et la 11e attaque avec 34 buts. Aucun Lyonnais ne figure dans les vingt meilleurs buteurs de la Ligue 1. Moussa Dembélé (huit buts dont quatre penalties) n'est que 21e, et avec sept réalisations Lucas Paqueta pointe au 26e rang.

Au classement des passeurs, Karl Toko Ekambi n'est que 37e après n'avoir délivré que trois passes décisives. Dans ce domaine, les arrières latéraux titulaires, Emerson Palmieri et Léo Dubois, pourtant internationaux, sont inexistants. Avec respectivement 21 et 20 matches, ils n'ont à leur actif qu'une passe décisive pour le premier et aucune pour le second.

Le jeu dans les couloirs paraît donc très perfectible et l'animation offensive pourrait être mieux récompensée avec plus de percussion face à la cage. "Nous nous sommes beaucoup entraînés sur cela jeudi. Ce que l'on a bien fait ne nous donne pas de garantie mais j'ai confiance. Vous nous verrez bientôt marquer plus de buts", assure Bosz. En espérant s'y mettre dès vendredi à Lorient... mais ce n'est pas à l'extérieur que l'OL est le plus conquérant avec seulement trois victoires, quatre résultats nuls et cinq défaites. Or, à douze matches de la fin, le temps presse pour l'Olympique lyonnais.