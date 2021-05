Ligue 1 : Pour Paris, gagner... Et espérer

Quelques jours après sa victoire en finale de la Coupe de France face à Monaco, le PSG joue un match encore plus important. Ce dimanche au stade Francis-le Blé, le club de la capitale est dans l'obligation de battre Brest pour espérer conserver son titre. Si dans le même temps, Lille ne s'impose pas à Angers, les Parisiens pourront soulever Hexagoal pour la quatrième fois d'affilée et réaliser le doublé coupe-championnat. Un moindre mal dans cette saison particulière où les espoirs de sacre européen se sont envolés après la défaite en demi-finale face à Manchester City.

En Ligue 1, si les coéquipiers de Kylian Mbappé n'ont plus leur destin entre les mains, ils ont toujours la possibilité d'être sacrés. Et ce n'est pas rien dans une campagne délicate lancée avec un effectif décimé par le Covid et terminée avec 15 matchs en sept semaines. Durant les fêtes, un changement d'entraîneur a aussi eu lieu avec l'arrivée de Mauricio Pochettino à la place de Thomas Tuchel. Le genre d'événement qui impacte forcément le groupe.

Un sprint final qui change tout dans la course au titre ?

Malgré la plus mauvaise saison de l'ère QSI, le PSG est encore susceptible de remporter la Ligue 1. Un véritable paradoxe. Ses huit défaites, un record depuis 2010-2011, ont été autant d'opportunités laissées à des adversaires qui en ont profité que partiellement. Bien sûr Lille est devant mais le PSG est encore à l'affût alors que le championnat aurait déjà pu être plié sans quelques malencontreux accros dans l'exceptionnelle saison lilloise.

Ce dimanche sur la pelouse de Brestois qui se battent pour le maintien, le club de la capitale va essayer de terminer la saison avec un septième match consécutif sans défaite. Avec potentiellement 19 points sur les 21 derniers qui on été mis en jeu en Ligue 1, les partenaires de Marquinhos pourraient faire oublier les défaites concédées face à Lens, Marseille, Monaco (deux fois), Lyon, Lorient, Nantes et Lille et dépasser le LOSC. Mais pour y arriver, ils auront besoin de remporter ce qui ressemble à une véritable finale. Et garder espoir comme c'était le cas malgré les déceptions qui ont jalonné le parcours parisien tout au long de la saison.