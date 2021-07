Ligue 1 : Pour Lens, la saison de la confirmation ?

Et maintenant, place à la confirmation pour Lens. Après cinq années passées en Ligue 2, le club nordiste a fait son retour dans l'élite du football français avec la manière l'an dernier. En effet, sous les ordres de leur entraîneur Franck Haise, les Sang et Or ont été une des sensations du dernier championnat de France. A la lutte pour l'Europe jusqu'au bout avec Marseille et Rennes, le club a dû se contenter de la 7eme place (57 points), sans doute un mal pour un bien, et donc d'un maintien largement assuré. Pour leur deuxième année en Ligue 1, l'heure est maintenant à la confirmation pour eux, histoire de relancer une dynamique positive au club.

Un Mercato malin Pour cela, l'été a plutôt bien commencé avec la prolongation d'Haise, désormais lié jusqu'en 2023 avec le RCL. Par la suite, c'est sur le marché des transferts que Lens s'est activé avec notamment les arrivées de Deiver Machado (Toulouse), Wesley Said (Toulouse) et du prometteur défenseur central Christopher Wooh (Nancy), alors que le club a levé les options d'achat de Gaël Kakuta et Wuilker Farinez. Des arrivées intéressantes mais un bilan financier encore largement positif, grâce à la vente de Loïc Badé à Rennes pour environ 17 millions d'euros. Une nécessité pour continuer à progresser.

Lens retrouve son pouvoir d'attraction Preuve du retour au premier plan des Sang et Or : l'attraction du club. « On n’a pas les moyens financier de certains clubs français ou étrangers, mais on est attractif à travers ce qu’est le RC Lens mais aussi le jeu déployé la saison dernière et qu’on veut encore déployer, ainsi que le plaisir qui se dégage du vestiaire », confiait d'ailleurs à ce sujet Florent Ghisolfi, le coordinateur sportif des Nordistes, sur le site lensois.com. Ambitieux, le club aura droit à un premier test d'entrée avec un déplacement à Rennes lors de la 1ere journée de Ligue 1, le 8 août prochain.