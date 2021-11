Ligue 1 - Pour Juninho, "normalement c'est fini en fin de saison" à Lyon

"J'espère bien finir la saison et à la fin, normalement c'est fini. J'avais dit trois ans. A la fin de la saison, je vais bien réfléchir. Mais dans ma tête c'était pour trois saisons", a dit le dirigeant lyonnais, ancienne icône du club rhodanien (2001-2009) au temps de sa domination sur le football français. "Pour beaucoup de monde, directeur sportif tu ne fais pas grand chose. Mais il y a une fatigue mentale énorme. Ce n'est pas une menace. Nous sommes des adultes. J'aime le club, j'ai beaucoup de respect pour le président et l'institution OL. J'ai de la gratitude mais j'ai aussi beaucoup donné au club. Il ne faut pas l'oublier non plus", a-t-il ajouté.



"J'ai l'habitude de parler de ce que le club m'a donné mais je fais aussi beaucoup de choses pour le club et j'ai envie de me reposer un peu", a poursuivi Juninho qui pense devenir entraîneur, un poste qu'il ne peut occuper en Europe, faute de diplômes requis. "Ca vient dans ma tête. J'aime le foot, le terrain, les entraînements, discuter, la tactique. Je n'ai aujourd'hui pas les diplômes pour l'Europe. Mais j'ai le droit de travailler dans d'autres pays", a-t-il précisé sans avoir eu de propositions, néanmoins.



"Si c'est possible et que j'ai l'opportunité, je vais essayer. Je préfère essayer et ne pas réussir, plutôt que de me dire dans dix ans : pourquoi je n'ai pas essayé. J'ai peur de beaucoup de choses mais pas d'essayer", a-t-il conclu. Juninho, après avoir été sept fois champion de France de 2002 à 2008 et vainqueur de la coupe de France (2008) est revenu à l'OL qu'il avait quitté en 2009, en 2019 pour être directeur sportif.