Ligue 1 : Pour Cornet, l'exploit lyonnais contre le PSG est possible

Cela fait une éternité que l'Olympique Lyonnais n'a plus signé de victoire face au PSG du côté du Parc des Princes. Huit ans après avoir fait tomber une dernière fois Paris chez lui, le club de Jean-Michel Aulas semble en mesure cette saison de faire trembler l'ogre parisien, et Maxwel Cornet en est le premier convaincu.



"Ça commence à faire longtemps, il va falloir que l'on change la donne", a plaisanté ce dimanche le latéral gauche lyonnais au micro de Téléfoot. "Les moindres occasions qu'on a face à cette équipe-là, il va falloir qu'on les mette dedans. Si on peut se mettre à l'abri dès le début du match, va falloir qu'on n'hésite pas."

"Je rêve d'une victoire" Pour Cornet, les choses sont donc claires avant le déplacement à Paris : l'Olympique Lyonnais "va là-bas pour gagner". Aux Lyonnais "de mettre le sérieux qu'il faut, les ingrédients qu'il faut et il n'y a pas de raison que cela ne passe pas". Le défenseur "rêve d'une victoire" et voit même plus loin pour la suite de la saison des Gones, quitte à viser le titre et la qualification pour la Ligue des champions : "Ce serait fantastique. Cela fait cinq ans que je suis un Lyon et écrire un petit bout d'histoire avec ce club, ce serait incroyable."